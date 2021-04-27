Uğur Dündar: Üsler kapanmadı, Türkiye kapandı

SÖZCÜ yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar, KRT’de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’ programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kararını değerlendirdi.

“GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR”

Tam kapanma kararının çok geciktiğini belirten Dündar, şu ifadeleri kullandı:

* Tabi çok gecikme oldu. Sayın Aytun Çıray, sadece bir politikacı değil, devlette önemli görevler üstlenmiş, Sağlık Bakanlığı’nda müsteşarlık yapmış bir hekim.

* Pandemi başladığında ben kendimi karantinaya alırken, onunla bir röportaj yapmıştım ve 14 ila 21 gün arasında acilen Türkiye’nin bir tam kapanmaya gitmesi gerektiğini belirtmişti.

* Aradan bir yıl geçti, bu süreçte toplumu aydınlatma konusunda çok olağan üstü gayret sergileyen varlığından onur duyduğumuz bilim insanlarında Profesör Ahmet Saltık, pazar günü SÖZCÜ’de tam sayfa yayınlanan bir söyleşi yaptım. Orada da değerli hocamız yüzde 95 oranında bir tam kapanmaya acilen, derhal gidilmesi gerektiğini söylemişti.

“ÜSLER KAPANMADI, TÜRKİYE KAPANDI”

* Açıkçası biz, sayın Cumhurbaşkanının ABD Başkanı Biden’ın Türkiye’yi soykırım ile suçlamasından sonra Türkiye’deki Amerikan üslerini kapatmasını bekliyorduk ama sevgili Yılmaz Özdil’in dediği gibi üsler kapanmadı, Türkiye kapatıldı.

* Ama ne kadar kapatıldı bu da tartışılır. Bence yüzde 95’e asla ulaşmayan bir kapalılık oranı ve ne yazık ki bundan mağduriyet yaşayacak olan mağdur duruma düşecek olan yurttaş kesimleri, hiçbir maddi destekte bu süreçte iktidar tarafından korunmayacaklar. Bu da üzerinde önemle durmamız gereken bir husus.