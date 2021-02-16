Uğur Dündar’dan Gara operasyonu hakkında çarpıcı değerlendirmeler

KRT TV’nin Şimdiki Zaman programında SÖZCÜ gazetesi yazarları Uğur Dündar, İsmail Saymaz, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emekli Amiral Türker Ertürk ve gazeteci Barış Yarkadaş, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“HULUSİ AKAR İSTİFA ETMELİ”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı istifaya davet eden Türker Ertürk, şöyle konuştu:

* Rehine kurtarma operasyonu fiyaskoyla neticelendi. Başarıyı göğüslemek kadar başarısızlığa da sahip çıkmak, sorumluluğun gereğini yapmak lazım.

* Bugün çağdaş dünyada böyle bir operasyondan sonra sorumlular istifa eder. En başta da Hulusi Akar’ın istifa etmesi lazım.

* Bir rehine kurtarma operasyonunu askeri harekat, özel kuvvet harekatı kullanarak yapıyorsunuz. Bu, tabiatı itibarıyla çok zor ve riskli bir operasyon. Bu operasyonunun başarı yüzdesi başlamadan yüzde 20’yi geçmiyordu.

* Canlı olarak kurtarmayı planlıyorsanız yüzde 20’yi geçmez. Başka yöntemler kullanılabilirdi.

“BİR KURTARMA OPERASYONU DEĞİL, KİMSEYİ ALDATMASINLAR”

TBMM’de de yaptığı konuşmayla dikkat çeken CHP’li Bakan, bu kez KRT TV’de yaptığı açıklamalarda operasyonu değerlendirdi. Bakan, şunları söyledi:

* Bu çocuklar sağdı bu operasyon yapıldığında. Bile bile diplomatik hiçbir adım atmadılar. PKK ile iletişim kurdular. Abdullah Öcalan’a Munzur Üniversitesi akademisyenini götürüp İstanbul seçimleri için mektup aldılar. Ama kendi iktidarlarından daha önemli değil bizim Mehmetçiğimizin canı.

* O kurdukları ilişkileri istihbarat üzerinden kiminle kuruyorlarsa bu çocuklar için kurmadılar. Toplam 7 soru önergesi verdim farklı tarihlerde. Hiçbirine cevap alamadım biri dışında.

* Hulusi Akar 8 ay sonra soru önergeme yanıt olmayan, geçiştirilmiş bir yanıt verdi… Yapılan operasyon da bir kurtarma operasyonu değil. Kimseyi aldatmasınlar. Operasyonel birimler gayet sessizce operasyonu yapar dönerler. Bunlar davulla, zurnayla ilan ettiler.

* Sürprizim var diyerek Cumhurbaşkanı ilan etti. Hulusi Akar ‘yapacakları operasyondan PKK’nın haberi olduğunu’ söyledi. Madem haberleri var, niye nokta operasyonu yapmıyorsunuz ya da niye ertelemiyorsunuz? Niye böyle geniş çaplı bir operasyon yapıyorsunuz?

* Bu çocuklarımız göz göre göre şehit oldu. Bunların sorumlusu öncelikle Cumhurbaşkanıdır. Arkasından Hulusi Akar ve Süleyman Soylu’dur. Bunun hesabını vermeliler Türk milletine.

DÜNDAR: BRUNSON TAKASINDA BİLE GÜNDEME GELMEMİŞ

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar ise şu değerlendirmeleri yaptı:

* Oradaki coğrafya ve mağaralarda askeri güçle alıkonan 13 polis, asker ve sivil yurttaşlarımızı salimen kurtarmanın çok zor olduğu ortada. Çünkü daha sonraki bilgilerden anladık ki o mağara tahkim edilmiş.

* 7 demir kapı varmış arka arkaya. Böyle bir operasyonda çok büyük risk alırsınız. Maalesef rehineleri salimen kurtarmak mümkün olmayabilir.

* Benim en çok üzerinde durduğum nokta; bizim dün kınadığımız ABD Dışişleri yetkililerinin ‘Eğer bu katliamı PKK gerçekleştirmişse en sert şekilde kınarız’ şeklindeki ifadesi. Bunu haklı olarak biz sert bir biçimde eleştirdik.

* PKK’nın terör örgütü olduğu, Amerika’nın da dünyaya duyurduğu bir gerçek. Ama buradan bir şeyi daha öğreniyoruz. Demek ki bizim 13 yurttaşımızın PKK’nın elinde olduğuna dair Amerika resmi kaynaklarında bir bilgi mevcut değilmiş.

* Sayın Cumhurbaşkanı, eski başkan Donald Trump ile sık sık konuşurken, özellikle rahip Brunson’ın takası sırasında ‘Ver papazı, al papazı’ şeklinde FETÖ’nün ele başını istediği süreçte bu yurttaşlarımızın gündeme gelmediğini maalesef Amerika Dışişleri kaynaklarının açıklamasından anlıyoruz.

“DEĞERLİ EVLATLARIMIZ BUGÜN YAŞIYOR OLABİLİRDİ”

Operasyonla ilgili tespitlerini aktarmaya devam eden Dündar, şunları söyledi:

* Oradaki operasyon Kuzey Irak topraklarında gerçekleşiyor. Kuzey Irak’ın hamisinin ya da liderinin Barzani olduğu ama onun bir kukla yönetim şeklinde ABD ne isterse yaptığını dünya alem biliyor.

* Donald Trump Washington’dan ‘hök’ dese Barzani’ye, ‘Al sana bir jest’ diyebilecek kadar bağlı. Ben bu yurttaşlarımızın askeri operasyonun dışında başka türlü girişimlerle, bütün Türkiye Cumhuriyeti devletinin imkanları kullanılarak salimen kurtarılabilecekleri kanısındaydım.

* Ne yazık ki yapılması gereken son davranış, oradan askeri yöntemle kurtarmayı ümit etmek olmuş. Tabi ki askerlerimiz kahramanca üstlerine düşen görevi gerçekleştirmişlerdir.

* Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu operasyonlar için yetiştirilmiş çok hassas, çok yetkin birimler vardır. Ama ne yazık ki başarısız oldu operasyon.

* Bence askeri operasyonun dışındaki yöntemlerle çok yoğun bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler teşebbüs etmiş olsalardı, o değerli evlatlarımız bugün yaşıyor olabilirlerdi.

‘GARA’YA HDP’Lİ MİLLETVEKİLİ GİTTİ’ İDDİASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştüğünü belirten SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, şöyle konuştu:

* Gara’ya gittiğini iddia ettiği bir HDP’li kadın milletvekilinden söz etmişti bugün mecliste. ‘Aktif milletvekili mi?’ diye sordum. ‘Evet, aktif milletvekili’ dedi. Bugün mecliste olan bir milletvekilinden söz ediyor. Birkaç ay önce Gara’ya gittiğini söylüyor.

* Soylu’nun iddiasına göre oradaki örgüt üyeleriyle görüşmek üzere… Bu, askerlerle ilgili bir arabuluculuk faaliyeti değil, öyle anlıyorum. Başka kaynaklardan öğrendiğim bilgiye göre ‘Bu tür seyahatler bir Erbil seyahati görünümü altında yapılıyor’ denildi.

Barış Yarkadaş ise Pervin Buldan’ın bu iddialar için kendisine “Bizde kesinlikle böyle bir bilgi yok. Süleyman Soylu mecliste bahsettiği milletvekilinin ismini vermelidir” dediğini söyledi.

“BAŞARI ÖYKÜSÜ İÇİN BUNU YAPTILAR”

Operasyonlarla ilgili görüşlerini paylaşan Emekli Amiral Türker Ertürk ise şöyle konuştu:

* Bu kurtarma operasyonunun siyasi hedefi ne? 6 yıldır devlet bu rehineleri yok saymış. Bugün niye dile geldi? Sorun şu: İktidar çözülüyor, oy olarak bitiyor… Bu kötüye gidişi durdurabilecek öykülere ihtiyacı var. Bir başarı öyküsü de yetmez. Bir öyküler silsilesine ihtiyacı var. Zaten bunları da planlamışlar. ‘Gaz çıktı, Ayasofya, Ay’a varma’ bu eylemlerden birisi.

* İktidar açısından Mavi Vatan endişesi de yok. Eğer olsa 2002’den 2019’a kadar bir sahibiyet gösterirdi. İlk sahibiyeti 2019’da. Çünkü Libya’da iç savaşa İhvan lehine katılacak, bunu bir milli olay olarak Türk toplumuna satmak lazım ; bu işe yaradı. Burada da aynı. 5-6 yıldır ilgilenmiyorsun. Bugün ilgileniyorsun bir başarı öyküsü için. Bunun için yaptılar.

“SİYASİ İRADE ARKASINDA DURSA BARZANİ’Yİ BİLE ALIP GELİR”

Usta gazeteci Uğur Dündar da şu değerlendirmeleri yaptı:

* Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elinde öylesine yetişmiş, öylesine değerli, özel amaçla kullanılabilecek birimler var ki, ayrıca savunma sanayisinde de müthiş teknoloji gelişmeleri söz konusu.

* Eğer Barzani tarafından herhangi bir girişim yapılmıyorsa bu askerlerimizi, polislerimizi, sivil yurttaşlarımızı kurtarmak için, siyasi irade arkasında durduğu takdirde Barzani’yi bile alıp gelebilirler.

* Yeter ki siyasi irade o 13 şehidimizi sağ olarak kurtarmayı vazgeçilmez bir zorunluluk olarak kabul etsin.

UĞUR DÜNDAR’IN ÇARPICI SORUSUNA YANIT: “EĞER DOĞRUYSA İKTİDAR TOPTAN İSTİFA ETMELİ”

Hulusi Akar’ın operasyonla ilgili açıklamalarına dikkat çeken Dündar, “Açıklamasından anlıyoruz ki operasyon sırasında mağaradan çıkan teröristler, şehitlerimizin içerde olduğunu söylemişler. Benim zihnime şöyle bir soru takılıyor; Bu harekat aslında Gara’daki PKK unsurlarını temizlemek için başlatıldı ama o mağaradan çıkanların itiraflarıyla 13 şehidimizin de orada olduğu anlaşıldı; böyle bir olasılık düşünülebilir mi? Çünkü Sayın Akar ilk açıklamasında ’13 sivil yurttaş’ dedi” diyerek Emekli Amiral Türker Ertürk’e soru yöneltti.

Ertürk ise “Eğer böyleyse korkunçtur, vahimdir. Böyleyse iktidar toptan, derhal istifa etmek zorunda” yanıtını verdi.