Uğur Dündar’dan Gara şehitleriyle ilgili dikkat çeken açıklama

Halk TV'de Medya Mahallesi Programı'na konuk olan SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Uğur Dündar ve Avukat Celal Ülgen Gara'da şehitleri ile ilgili konuştu.

“ÇOK ALELACELE YAPILMIŞ BİR OPERASYON”

Akşener'in, olayda “Siyasetin parmağı var mı?” sözlerini Ülgen şöyle değerlendirdi:

“Siyaset ya da iktidar bu operasyonu, kötü gidişi durdurmak üzere bir başarı operasyonu olarak düzenleyip de eline yüzüne bulaştırdı mı demek istiyor? Bu çok açık bir söylem. Çok alalacele yapılmış bir operasyon. Yani 5 buçuk yıl boyunca unutmuşsunuz aniden günün birinde bu operasyonu yapmak gerekmiş. O zaman devreye Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 sorusu giriyor. Ne yaptınız? Sizler gidip görüşmeler yapıyordunuz niye yapmadınız? Siz bir taraftan Meclis'ten HDP'ye hazineden para yardımı yapıyorsunuz öbür taraftan HDP'yi Meclis'te tutan CHP'ymiş gibi davranmaya çalışıyorsunuz.”

“TRUMP'LA BU KONU MUTLAKA GÖRÜŞÜLEBİLİRDİ”

Uğur Dündar ise şu değerlendirmeyi yaptı:

*Bu tür rehine kurtarma operasyonları başlamadan önce başka yolların mutlaka denenmiş olması gerekir. Yani kimin elinde? PKK'nın elinde, PKK'nın hamisi kim Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Barzani, onun hamisi kim Amerika Birleşik Devletleri yani gerek gizli servisler aracılığıyla gerekse diplomasi yollarıyla ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sık sık konuştuğu eski ABD Başkanı Trump'la bu konu mutlaka görüşülebilirdi.

*Ve al papazı ver papazı pazarlığı sırasında bu evlatlarımızında iade edilmeleri kurtarılmaları istenilebilirdi. Ancak o bölgede PKK'yı temizleme sırasında farkına varıldığında 13, 3 subayımız da operasyon sırasında şehit düştü.

*Orada tutulduklarının tesadüfen anlaşılmasıyla yapılabilir. Yoksa 7 demir kapılı bir mağara, rehin tutulan insanların uçaklardan atılan bombayla kurtarılmalarının mümkün olmayacağını söylebilmek için askeri uzman olmaya da gerek yok. Gerçekten bu başarısız sonucun daha başlangıçta görülmesi gereken bir operasyon.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Türkiye arasında ciddi bir gerilime olan rahip Brunson krizi sırasında İsrail, Hamas'a yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığı Türk vatandaşı Ebru Özkan'ı serbest bırakmıştı.

Batı basını o dönemde ABD'nin Brunson karşılığında 27 yaşındaki Özkan'ın serbest bırakılmasına aracılık ettiği öne sürmüştü. İddiaya göre rahip Brunson'ın serbest bırakılması için Özkan'ı kullanmak isteyen Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak Özkan'ın bırakılması talebini iletti.Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili, “Başkan Trump'tan böyle bir talep geldiğini teyit edebilirim” dedi. İsrail, Trump'ın bu talebi sonrası Özkan'ı serbest bırakırken, genç kadın 16 Temmuz 2018'de Türkiye'ye döndü.

İlginizi Çekebilir İsrail: Özkan, Trump'ın isteğiyle serbest bırakıldı