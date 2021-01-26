Uğur Dündar’dan 65 yaş ve üstüyle ilgili çağrı

SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar, İsmail Saymaz, gazeteciler Barış Yarkadaş, Orhan Uğuroğlu, Yönetim Uzmanı Elfin Tataroğlu’nun katıldığı ve KRT TV’de yayınlanan Şimdiki Zaman programı bu akşam gerçekleşti.

“65 YAŞ VE ÜZERİNE ADETA BİR EV HAPSİ”

SÖZCÜ gazetesi yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar, 65 yaş ve üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili çağrıda bulundu.

Mağduriyet yaşayan milyonlarca 65 yaş ve üzeri insanın olduğunu belirten Dündar, şunları söyledi:

* Milyonlarca mağdur insan adına bunu soruyorum. Biliyorsunuz pandeminin başından itibaren bir yöntem uygulanıyor. Dünyada hiçbir gelişmiş ülkede benzeri görülmeyen bir uygulama bu.

* 65 yaş ve üzerine adeta bir ev hapsi. Son zamanlarda günlük dışarıya çıkma süresi 3 saatle sınırlandırıldı. İnsanlarda giderek dipte yatan hastalıklar etkisini göstermeye başladı eklem rahatsızlıkları, hareketsizlik nedeniyle.

* Ayrıca kayıtlı veya kayıt dışı çalışmak zorunda olan insanlar var bu yaş kuşağında. Bilimsel araştırmalar da gösteriyor ki insanlar zihinsel kapasitelerinin doruğuna 60 yaş civarında ulaşıyorlar.

* Bir taraftan depresif durumlar ortaya çıkıyor, çocuklarına, torunlarına hasret bir hayat sürüyorlar adeta yarı açık bir cezaevi gibi bir yaşam bu ve ne yazık ki çok sayıda boşanma gerçekleşiyor. 30 yıllık, 40 yıllık hatta 50 yıllık çiftler bile bu sıkıntılı süreçte kavga etmeye ve boşanmaya kadar varan sorunlar yaşamaya başladılar.

* Bu kesim bir bakıma bana gelen sorulardan da çıkartıyorum, eğer dışarıya salınırsa yani normal yaşamlarına devam ederlerse ki, bu yaşa gelmiş birikimli, tecrübeli insanlar kendilerini her türlü tehlikeden bir genç insana oranla daha fazla koruma durumundadırlar. Bu bilgiye, deneyime sahiptirler.

“NE OLUR HAKLARINA SAHİP ÇIKIN”

* Şimdi öyle bir durum ortaya çıkıyor ki sanki bu insanlar dışarıya çıkarlarsa ölecekler ve ölü sayısı da artacağı için biz pandemiyle mücadelede başarısızmış gibi gözükebiliriz. Bu nedenle varsın onlar evlerinde otursunlar, evlerinde bu hapis hayatını yaşasınlar gibi son derece insan haklarına aykırı ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir uygulamayla zulüm yapılıyor.

* Ne olur bunların haklarına sahip çıkın. Ben o yaş kuşağındayım ama gazeteci olarak bir ayrıcalığa sahibim. Ama bunu istismar edecek bir karakterim olmadığı için zorunlu haller dışında bir yıldır dışarıya çıkmıyorum. İstesem her gün seyahat edebilirim, her gün istediğim yere giderim mesleğim gereği. Basın kartına da sahip olduğumdan benim için bir kısıtlama söz konusu olamaz.

* Dolayısıyla bunu şahsım adına değil milyonlarca mağduriyet yaşayan 65 yaş ve üzeri insanımız adına soruyorum.

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