Uğur Dündar’dan Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş çağrısı

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, KRT TV'nin Şimdiki Zaman programında, Habertürk’te program sunan Veyis Ateş'in, hakkında kara para aklama suçlaması bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddialarıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

“ORTADA BİR KLİK VE LOBİ VAR”

Dündar, şöyle konuştu:

* Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinden bazı kişilerle görüştüm. Veyis Ateş, 10 milyon euroyu talep ederken bir klik ve lobiden bahsetmiş. Bunu altını çizerek söylüyorum.

* Veyis Ateş, bu klik ve lobinin kimler olduğu, bu sözcüklerle neyi kast ettiğini çıkıp kamuoyuna açıklamak zorunda. Sezgin Baran Korkmaz 10 milyon euro'yu vermiş olsa ve diğer konuda da bir çizik atmış olsa alacağına, demek ki iade-i itibarla Türkiye'ye gelmesini sağlayacak olan bir klik ve lobi var. Kimdir bunlar? Yakın bir gelecekte ortaya çıkacak.

“BAŞKA İSİMLER DE ÇIKABİLİR”

“Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan gazeteciler arasında yer alan sadece Veyis Ateş değil” diye devam eden Dündar, şunları ifade etti:

* Başka isimler de çıkabilir. Sağa sola ayar veren bir takım tipler de çıkabilir. Bunlar gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan davranışlar.

* Ben buradan Sezgin Baran Korkmaz'a çağrıda bulunuyorum. Açıklayın bunları. Açıklamadığınız takdirde bazı dürüst, namuslu meslektaşlarımız da töhmet altında kalıyor. Mesleğimiz kirleniyor.

“KORKUNÇ BİR TALAN VE YAĞMA VAR”

Dündar, şöyle devam etti:

* Veyis Ateş amiyane tabiriyle çantacı diyebileceğimiz bir eylem içinde bu olayda. Onu görüyoruz. Yahu bir çantacı bu kadar yüksek rakamları telaffuz ediyorsa, o klik ve lobidekiler nasıl astronomik rakamlarla oynuyorlardır?

* Talanın bu boyuta varabileceğini ben rüyamda görsem inanmazdım. Korkunç bir talan ve yağma var. O nedenle ben Sedat Peker'e teşekkür ederim diyorum. Ayrıca Fatih Altaylı'ya da teşekkür ediyorum.

* Fatih Altaylı'nın gazeteciliğini eleştirebilirsiniz ama ben Fatih Altaylı'yı gözümle görsem, bir yerden hakkı olmayan parayı aldığına inanmam. Bu kadar da sağlamdır akçeli konularda.

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