Uğur Mumcu’nun anısına yakılan mumu çaldılar

28 yıl önce katledilen gazeteci Uğur Mumcu için bu yıl bombalı suikaste uğradığı evinin önünde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından ise anma için konulan mumlar ve fotoğraflar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce alındı. Olayı sosyal medyadan duyuran Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars “Evin önündeki mumu alan kişiye bir notumuz var: Lütfen mumu içeride yakmayın, çift fitillidir zehirlenebilirsiniz.” diye yazdı.

“NEREDE SERGİ AÇIP MUMLARI YAKACAK ACABA?”

Gelen destek mesajlarına teşekkür eden Aybars paylaşımının devamında ise “Sergiye astığımız 16 fotoğraf ile toplamda 3 büyük mum gitmiş. Nerede sergi açıp mumları yakacak acaba? İşte bunlar hep soru. Sergi fotoğraflarını arşivden bulmak ve seçmek için kaç kişi epeyce uğraştık. 24 Ocak'ta her yıl evin önünde olan kalabalıkları pandemide hatırlatmak istemiştik. Ne diyeyim ki?” ifadelerini kullandı.

“HER YIL BENZER OLAYLARI YAŞIYORUZ”

Her yıl bu ve benzeri hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten Aybars, “Evin önünden pirinç plaka çalınmasından, anıttaki harflerin çalınmasına kadar bunları yaşadık. Beni takip edenler okumuştur zaman zaman. Artık öfkelenmiyorum . Ortada halen böylesi büyük bir adaletsizlik dururken giden mal olsun, ne diyeyim. Herkese günaydın, güzel bir gün olsun. Gün içinde evin önünde açtığımız sergi görsellerini de paylaşacağım. Madem birebir görme şansınız yok, buradan paylaşalım.” diye yazdı.