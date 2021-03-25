UKOME toplantısı sonrası olay çıktı

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aylık toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında topladı. Toplantıda aylardır tartışılan 750 adet minibüs ve 250 adet dolmuş olmak üzere 1000 aracın taksiye dönüştürülmesi teklifi tekrar gündeme geldi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, plaka dönüşümü hakkında bilgi vererek bireysel olarak başvuruları alıp, talep havuzu oluşturularak noter huzurunda çekiliş yapılacağının anlattı.

“MİNİBÜSLERİN TAKSİYE DÖNÜŞMESİNİ UYGUN BULMUYORUZ”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, teklife karşı çıktı. Minibüslerin toplu taşıma aracı olduğunu, dolmuşların ise bu statüde olmadığını belirten Aksu “Mevzuata göre minibüslerin taksiye dönüşümü uygun değil. Haksız kazanç söz konusu. Taksici esnafı açısından hak gaspı oluşacak. Böyle bir uygulama Türkiye'de yok. Sürekli gündeme getirilerek ne amaçlanıyor anlamış değilim. Bu teklif, kanuna, hukuka, yönetmeliğe aykırı. Taksici esnafı açısından minibüslerin taksiye dönüşmesini uygun bulmuyoruz” dedi.

“ESNAF MAĞDUR OLMASIN, ONAYLAYALIM”

UKOME'de çoğunlukta olan hükümet temsilcileri konunun hukuki olarak incelenmeye devam ettiğini belirterek teklifin alt komisyona gönderilmesini talep etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, konunun aylardır gündemde olduğuna dikkat çekerek “Daha önce 6 bin yeni taksi teklifi geldi. ‘Minibüs ve dolmuşların dönüşüm talebini ayrı getirin onaylarız’ dediler. 5 bin taksiyi bir kenara bıraktık esnaf mağdur olmasın diye 1000 taksi teklifini ayrı getirdik. Yine reddedildi.

Yöntem tartışması oldu. Kararın çıkması için yöntem konusuna da tamam dedik. Şu an tekrar tartışılıyor olması bir oyalama. Bir dahaki sefere başka bir bahane bulunacak. Hukuki bir sıkıntı yok. Birçok konuda anlaşılmış, buraya kadar getirilmiş, esnafı mağdur etmemek için bugün karar onaylansın” diye konuştu.

“MİNİBÜSÇÜLER MAĞDUR”

Minibüs ve dolmuş esnafının temsilcileri de söz alarak “Esnaf perişan. Minibüsçüler mağdur, buradan çıkacak kararı bekliyor. Taksiciler Odası da daha önceki yıllarda minibüslerin dönüşümüne destek verdi, imza attı. Geçmişte bize verilen bir söz var” dediler. Dönüşüm teklifi, hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedilerek tekrar alt komisyona havale edildi.

2 ŞOFÖR ZORUNLULUĞU

6 Şubat 2020 tarihli UKOME toplantısında alınan karar gereceği taksi ve taksi dolmuşlara getirilen en az 2 adet şoför zorunluluğu pandemi nedeniyle işlerin düşmesinin yarattığı mağduriyeti azaltabilmek için kaldırıldı.

TOPLANTI SONRASI OLAY ÇIKTI

İstanbul’da hatları kapanmış 1000 adet minibüs ve dolmuşun taksiye dönüştürülmesi talebi, hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME'de reddedilerek tekrar alt komisyona havale edildi. Bu karara tepki gösteren minibüsçüler, toplantının yapıldığı salonun önünde kararı protesto etti. Bir esnaf minibüsünün camını ve aynasını kırdıktan sonra yakmaya çalıştı. Olay yerine itfaiye ve polis geldi. Minibüsçüler, sloganlarla kararı protesto etti.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a yeni 6 bin taksi kazandırılması için başlattığı çalışma esnaf odası tarafından tepki ile karşılanmış konu uzun süre tartışılmıştı. 2020 yılının kasım ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık ettiği UKOME toplantısında 6 bin yeni taksi talebini iki ayrı teklif haline getirmişti. 5 bin yeni taksi önerisi ile dönüşmek isteyen 1000 minibüs ve dolmuşa taksi plakası verilmesi tekliflerini ayrı ayrı gündeme sunmuştu. Minibüs ve dolmuştan dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi o toplantıda tartışmalar arasında reddedilmişti. Aralık ayında da aynı teklif kabul edilmemişti. Ocak ayındaki UKOME toplantısında 1000 adet minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşme talebi, alt komisyondaki görüşmeler devam ettiği için geri çekilmişti.