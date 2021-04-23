Ukraynalı kasa hırsızı İstanbul’da iş üstünde yakalandı

Olay, 15 Nisan’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinde gerçekleşti. İki ay önce Türkiye’ye giriş yaptığı öğrenilen Ukrayna uyruklu Andru S. bankadan kasa kiraladı. 50 yaşındaki Andru, kiraladığı günden itibaren her gün para koymak amacıyla kasasının yanına gitti.

KALIP ÇIKARIRKEN YAKALANDI

Andru S., yine para koymak iddiasıyla 15 Nisan’da banka görevlisiyle kasaların bulunduğu alana gitti. Görevlinin yanından ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, yanında bulunan 15 anahtarı diğer kişilere ait olan kiralık kasalara deneyerek kalıp çıkarmaya çalıştı. Banka görevlisi, Andru S.’nin uzun süre içerde zaman geçirmesinden şüphelenerek yanına gitti. Durumu fark eden görevli, polis ekiplerine haber verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, şüpheliyi kasa odasında yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında üzerinden 15 anahtar ve üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 1 milyon dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)