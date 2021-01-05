Ukraynalı Kristina’nın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki model ve dansçı Cyrstina Novitskaya, 3 Ocak’ta eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri tarafından elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde sandalyede ölü bulunmuştu.

Novitskaya'nın ölümü için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko de bir açıklama yaptı.

DAVA DİPLOMATLARIMIZIN ÖZEL TAKİBİNDE

Ukrayna'da yayın yapan Kyivpost‘un haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko yaptığı açıklamada Cyrstina Novitskaya'nın ölümü ile ilgili olarak “Davanın Türkiye’deki Ukraynalı diplomatların özel kontrolünde olduğunu” söyledi.

Nikolenko “Ukrayna Antalya Konsolosluğu, soruşturmayı yürüten Türk kolluk kuvvetleri ve ölen vatandaşın yakınları ile temas halindedir. Konsolosluk, yerel cenaze hizmetleri ile işbirliği içinde, cenazenin ülkesine geri gönderilmesini hazırlamak için de önlemler alıyor. Nikolenko Pazartesi günü Interfax-Ukrayna ajansına verdiği demeçte, Türkiye’deki Ukraynalı diplomatlar davayı özel kontrol altında tutuyor ”dedi.

ANA DİLİ GİBİ TÜRKÇE BİLİYORDU

Ukrayna medyası ise Novitskaya'nın doğu dilleri eğitimi aldığı Kiev Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü mezunu olduğunu ve Türkçe’yi akıcı bir şekilde konuşması nedeniyle zaman zaman tercüman olarak da görev yaptığını yazdı.

NOVİTSKAYA'YI TANIYANLARIN İNTİHARINA İNANMADIĞI YAZILDI

Ukrayna medyasına konuşan Novitskaya'nın arkadaşları ise genç dansçının intihar edebileceğine inanmadıklarını belirterek “Kişisel hayatı biraz gizliydi. Çok neşeli renkil bir hayatı vardı, ama içine kapanıktı, intihar ettiğine inanmıyoruz “ diye konuştular.

KELEPÇE SİPARİŞ VERDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Novitskaya'nın ölümünde evinin üç kapısının kilitli olduğu, anahtarların arkasında bulunduğu, pencerelerde demir bulunmadığı ve 4 gün önce internetten kelepçe siparişi verdiği ortaya çıkmıştı.

Polis Novitskaya'nın evini gösteren kameralarda son günlerde eve girip çıkan olmadığını tespit etmiş, intihar üzerinde durulmuştu.

Novitskaya'nın cenazesinin bugün annesi Helina Novitskaya ve yakınları tarafından memleketi Ukrayna'nın Kiev kentine götürüleceği öğrenildi.

SON MESAJI ERKEK ARKADAŞINA ATTI

DHA’nın haberine göre, genç kadının en son, Kiev'de emlakçılık yapan annesi aracılığıyla tanıdığı, aynı şehirde emlakçılık yapan Türk vatandaşı erkek arkadaşına cep telefonundan, “Ben ölürsem aileme bakar mısın?” yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Kiev’in yanı sıra Bodrum’da da evi olduğu öğrenilen erkek arkadaşın, ifadesine başvuruldu. Adı açıklanmayan erkek arkadaş, ifadesinde, “Bana mesaj attı. Evli olduğum için sildim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Temmuz ayında Bodrum'a gelince benimle irtibata geçti bu nedenle görüşüyorduk” dedi.