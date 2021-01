Ulaşım kartlarında HES kodu eşleştirme süresi uzatıldı

Corona virüs vakalarının Türkiye'de ilk kez görüldüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana gerek dezenfeksiyon çalışmaları gerekse de vatandaşlardan esnafa kadar süreçten olumsuz etkilenen toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal destek programlarını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık çalışmalarına bir yenisini daha eklemişti. Engelli ve engelli refakatçisi vatandaşların, toplu ulaşım kartlarının vize işlemleri için gerekli doktor raporlarını pandemi yüzünden hastanelerden almakta güçlük çekmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 31 Mayıs'ta söz konusu vatandaşlar için vize muafiyeti getirmişti. Başlangıçta 30 Haziran'a kadar sürecek olan uygulama, pandeminin etkilerini sürdürmesi sebebiyle önce Ocak ayına kadar, daha sonra da 31 Mart'a kadar uzatılmıştı. Aynı uygulamadan sokağa çıkmalarında saat sınırlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da yararlandı. Burulaş böylelikle toplamda 74 bin engelli ve engelli refakatçisi ile 210 bin 65 yaş üstü vatandaşın vizelerini ücretsiz olarak 31 Mart'a kadar yenilemiş oldu.

HES KODU EŞLEŞTİRME

Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirdiği ulaşım kartlarına HES kodu eşleştirmesi için verdiği son tarih olan 31 Ocak da 19 Şubat'a kadar uzatıldı. Vatandaşların işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri amacıyla süre uzatımına gidilirken, vatandaşlar Burulaş'ın müşteri hizmet noktalarına gitmeden de internet üzerinden kartlarına kolaylıkla HES kodu eşleştirmesi yapabilecek. Vatandaşların Bursakart’ına HES kodu tanımlaması için https://www.burulas.com.tr/bursakart/hes-kodu adresine girdikten sonra, HES kodu eşleştirme bölümündeki istenen bilgileri doldurması gerekiyor. Bu bilgilerde T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, HES Kodu, Bursakart No, Cep Tel. No ve Mail adresinin yazılmasının ardından onaylanıyor. “Bursakart’ınıza HES kodu tanımlaması gerçekleştirildi” mesajı gelmesinin ardından da Bursakart’a HES kodunun tanımlama işlemi tamamlanmış oluyor.

Öte yandan eski kart sahibi vatandaşlar, kartlarını sarı logolu yeni BursaKart’larla değiştirerek veya eski kartlarına yükleme yaptıktan sonra aldıkları fiş üzerindeki seri numarasıyla HES kodu eşleştirmelerini yapabilecekler.

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.