Ulaşım uzmanı uyardı: İstanbul’da toplu taşımada corona riski büyüyor

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı Covid-19 vakalarında yaşanan artışa dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Sarı, İstanbul'da valilik tarafından alınan karar ile kamuda çalışma saatlerinde eski uygulamaya geçilmesi ve özel sektör mesai saatlerinin düzenlenememesi nedeniyle toplu taşımda bulaş risk faktörünün büyüdüğünü söyledi.

İstanbul Valiliği'nin 2 Mart 2021 tarihli kararı ile jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına karar verildiğini duyurduğunu hatırlattı.

YÜZDE 43 ARTTI

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle 2 Aralık’tan bu yana kamuda mesainin saat 10.00’da başlayıp, 16.00’da bittiğini aktaran Sarı “Pandemi döneminde toplu taşımda yolcu sayısı yüzde 60 azalmıştı. Çalışma saatleri ve önlemler pandemi öncesine geri dönünce ocak ve şubat ayına göre mart ayında toplu taşıma kullanım oranında yüzde 43 artış yaşandı” dedi.

Sarı'nın verdiği bilgiye göre ocak ayında toplu taşıma araçları toplam 69 milyon 926 bin kez, şubat ayında 76 milyon 257 bir kez kullanılırken önlemlerin gevşetildiği mart ayında 109 milyon 166 bin kez kullanıldı.

Sarı, İstanbul Valiliği'ne acilen kamu çalışma saatlerinde eski uygulamaya geçmesi için çağrı yaparak “Özel sektörün 06.00- 15.00, okulların 11.00-16.00, AVM, market, ofisler, küçük işletmelerde çalışma saatlerinin 10.00-19.00 yapılması gerekiyor” dedi.

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