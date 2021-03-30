Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Kanal İstanbul’un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara’da otelde gerçekleştirilen Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 33’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

“GEMİLERİN YÜZDE 100 GÜVENLİ GEÇİŞİ SAĞLANACAK”

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul konusunda şunları söyledi:

* İstanbul Boğazı’nda geçmiş yıllarda meydana gelen Independenta ve Nassia kazaları hala akıllarımızda ve bizler için ders niteliğindedir.

* Bu kazalar hem İstanbul’u kasıp kavuracak yangın ve patlama riskleri oluşturdular hem de çevre felaketleri olarak tarihimize geçtiler.

* Kanal İstanbul Projesi, dünya şaheseri şehrimizi ve eşsiz boğazımızı tüm bu risklerden kurtaracak. İstanbul Boğazı’nın gemi trafik yükü azalırken, tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskler en aza inecek.

* İstanbul Boğazı, kıyılarının mimarisiyle, tarihi yalılarıyla bir açık hava müzesi. Boğaz’ın kendisi ise bir doğa harikası. Suyuyla, canlı yaşamıyla boğazımız korunacak. İstanbullular denizle artık daha çok buluşacaklar.

* Gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak. Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye’nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak. Artık Kanal İstanbul’un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı. DHA