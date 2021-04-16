Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ulu Cami’ye balyozla saldırmıştı, ifadesi şaşırttı

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere demirlerini kırmaya çalışırken gözaltına alınan şahıs akıl sağlığının yerinde olmaması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırıldı. Şahsın polise verdiği ifadesinde "Hazreti Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım" dediği öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:29, 16/04/2021
HaberlerGündem

Bursa’da, tarihi Ulu Camii’ne balyozla saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Tamer Ö.’nün (41) emniyette verdiği ifadede, “Ben, Hz. Yakup’un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım. Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım. Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ne yatırılırken, tedavisine başlandı. (İHA)

İlginizi ÇekebilirŞizofren babası 6 yaşında tek başına dağlara bıraktı, 'doğa kahramanı' olduŞizofren babası 6 yaşında tek başına dağlara bıraktı, 'doğa kahramanı' oldu

 

Bursa cami Çocuk Kedi Konya