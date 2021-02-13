Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü’nden satılık ve kiralık taşınmaz

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda nitelikleri belirtilen 28 adet taşınmaz Açık Teklif Usulü ile satış, Açık Teklif Usulü ile kiralama ve Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak.

Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek ihale 02 Mart tarihinde Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacak.

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