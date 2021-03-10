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Uludağ Milli Parkı’da taşınmaz kiraya verilecek

Uludağ Milli Parkı Sarıalan'da 4 adet dükkan ve 1 adet kır kahvesi ihale usulü ile kiraya verilecek.

Güncellenme: 12:47, 10/03/2021
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Uludağ Milli Parkı’da taşınmaz kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Uludağ Milli Parkında bulunan ilanda belirtilen işletmecilik işi ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır.

Teklifler; Uludağ Milli Park Müdürlüğü – Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet Binası Osmangazi/Bursa adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına ihalenin yapılacağı 24 / 03 / 2021 Çarşamba günü saat 13.30' a kadar verilebilecektir

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Bursa Çarşamba Osmangazi Uludağ