Uludağ’dan gelen dereler taştı…Bursa’da sel alarmı

Kestel ilçesindeki Derekızık Mahallesinde taşan dere sebebiyle köprü yıkılırken, İnegöl ilçesinde kırsal Kulaca, Edebey, Süle ve Cerrah mahallelerinde taşan dereler sebebiyle tarım alanları sular altında kaldı. Kalburt Deresinin taşması neticesi de taşkın suları, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaların duvarına kadar dayandı. Belediye ekipleri, yağış nedeniyle su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

BAZI DÜKKANLAR ZARAR GÖRDÜ

Kestel ilçesinde Uludağ’dan dökülen bir çok derede taşkınlar yaşandı. Özellikle Derekızık Mahallesi ve Saitabat’ta kaynağını Uludağ’dan alan Deliçay’ın farklı bölgelerde taşması neticesi vatandaşlar zor anlar yaşadı. Derekızık’ta azgın akan sular sebebiyle bir adet tahta köprü yıkılırken, Saitabat’ta da dere kenarında bahçeleri bulunan bazı iş yerleri zarar gördü.

Uludağ’da son iki gün içerisinde 2 metreden 1 metre 30 metreye düşen ve hızlı bir şekilde erimeye devam eden kar yetkilileri harekete geçirdi.

Kaynağını Uludağ’dan alıp dökülen derelerin bulunduğu 11 ilçe için valilik alarm seviyesine geçti. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar sel ve taşkın olaylarına karşı hazırlıklı olmaları hususunda bilgilendirildi. Öte yandan Keles ilçesi Baraklı Mahallesi’nden geçen dere de kar sularıyla azgınlaştı. (İHA)