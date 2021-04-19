Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi, yasak olur mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala veliler ve öğrenciler okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Hafta için gününe denk gelen 23 Nisan resmi tatil takvimi içerisinde yer aldığı için resmi kurumlar kapalı olacak, okullarda eğitime 1 gün ara verilecek.

23 NİSAN'DA TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB'nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

22 NİSAN TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi.

23 NİSAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

Henüz sokağa çıkma yasağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan günü sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanması haline kesintisiz olarak Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olması bekleniyor.

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