Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Geçmişte meydanlarda büyük coşku ile kutlanan milli bayram geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle evlerden kutlanmıştı. Bu sene de vaka sayılarında artış sonrasında alınacak karar bekleniyor.

23 NİSAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Henüz sokağa çıkma yasağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan günü sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanması haline kesintisiz olarak Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olması olacak.

23 NİSAN TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB'nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

22 NİSAN TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi.