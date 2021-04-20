23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı, resmi tatil mi?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. 23 Nisan’ın tatil olması nedeniyle bankalar ve devlet kurumları kapalı olacak. 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmazken, geçtiğimiz sene sokağa çıkma yasağının uygulanmış olması nedeniyle bu yıl da uygulanması bekleniyor.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

Henüz sokağa çıkma yasağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan günü sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanması haline kesintisiz olarak Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olması bekleniyor.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB’nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

22 NİSAN TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi.