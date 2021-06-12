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Uluslararası şampiyonada tepki çeken davranış

Bir gün önce 'Süte Değer Projesi' için kent meydanında düzenlenen tanıtım törenine tam kadro katılan kent protokolü, bir gün sonra düzenlenen 7 ülkeden 92 sporcunun yarıştığı ve milli takımın 2 Türkiye rekoru kırdığı ' Balkan Bayrak Şampiyonası'nın ise ne açılış, ne de madalya törenine katılan olmadı.

Orhan BOZKURT
Güncellenme: 23:47, 12/06/2021
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Uluslararası şampiyonada tepki çeken davranış

Atletizmde Tokyo Olimpiyatları’nda katılma hakkı elde edecek olan 7 ülkenin yarıştığı ve bu yıl 6’ıncısı düzenlenen ”Erzurum Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası’nda yaşananlar tepki topladı.

Dün gece Roma’da oynan ve Türkiye Futbol Milli Takımı’nın 3-0 mağlup olduğu maç için sosyal medyada paylaşım yarışına giren Erzurum protokolünün, bir gün sonra yönettikleri şehirde milli sporcularının yanında yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Atatürk Üniversitesi atletizm pistinde düzenlenen ve 7 ülkeden 92 sporcunun yarıştığı ve milli takımın 2 Türkiye rekoru kırdığı ‘Balkan Bayrak Şampiyonası’ Tokyo Olimpiyatları öncesi Türkiye, Ukrayna, Belarus, İran, Romanya, Lübnan, Katar ve Umman’lı atletlerin kota alması açısından kritik öneme sahip.

Dünya atletizm camiasının yakından takip ettiği bir organizasyona tesislerinde düzenlenen üniversitenin rektörünün ve kentteki hiç AKP’li yöneticinin katılmaması dikkat çekti.

Şampiyonanın açılış ve ilk gün sonundaki madalya törenlerine Türkiye Atletizm Federasyonu yöneticileri dışında İl Turizm ve Kültür Müdürü Cemal Almaz, İl Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdür vekil Muammer Aydın ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz dışında katılan olmadı.

AKP Atatürk Atatürk Üniversitesi aydın Dünya Erzurum Futbol İran Katar Lübnan Roma Romanya Türkiye Ukrayna Umman