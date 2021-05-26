Ümit Özdağ ifade verdi

İYİ Parti’den ayrılan ve şu an İstanbul Bağımsız Milletvekili olan Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020 tarihinde bir televizyon programına katılmış ve programda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ‘FETÖ’ iddialarında bulunmuştu.

Özdağ’ın bu iddiaları üzerine Kavuncu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine Kavuncu hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Bağımsız Milletvekili Özdağ bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, bilgisine başvurulan kişi olarak ifade verdi.

“FETÖ İLE MÜCADELE EKSİK VE HATALI”

Savcılıktaki ifadesinin ardından Özdağ, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Savcılığın, bilgisine başvurmak üzere adliyeye geldiğini belirten Özdağ, “Daha önce kamuoyuyla paylaştığım hususları sayın savcıyla da paylaştım” dedi.

Özdağ, “Türkiye, son bin yılda karşı karşıya olduğu en büyük iç tehdidi olan FETÖ ile bir mücadele veriyor. Ben FETÖ'nün son haçlı seferi olduğunu düşünüyorum. Türk milletine ve devletine karşı. Ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütleriyle mücadelenin her planda yürütülmesi gerektiği inancındayım. Ancak bugün yürütülen mücadele, stratejik bir planlamadan çok uzak, eksik ve hatalı bir mücadele. Ama biz siyasette bulunduğumuz yerde bu mücadeleyi sonuna kadar ilk günden beri nasıl sürdürdüysek bundan sonra da öyle süsürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Yapılan eksikleri, yanlışları da söylemeye ve Türk milletinin önüne taşımaya devam edeceğiz” dedi.

“İYİ PARTİLİLERİN SAMİMİ DUYGULARINA İHANET EDİLMESİNE BİZİM İSYANIMIZ”

İYİ Parti'nin, Atatürk'e, İstiklal harbine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine samimi olarak bağlı, vatansever Türk milletçisi insanlar tarafından kurulmuş bir parti olduğunu ifade eden Özdağ, “Onların bu samimi inanç ve duygularına ihanet edilmesine bizim isyanımızdır bugün yaşananlar. Paraşütle FETÖ iltisaklılarının partiye getirilmesine müsaade etmeyişimizin, etmek istemeyişimizin sonucudur bugün yaşananlar. Diğer partilerde ne kadar FETÖ'cü olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Biz Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin olduğu yerde ne FETÖ'cü olur, ne PKK sempatizanı ne de başka bir terör örgütüyle iltisaklı olan kişi ve yapılar. Bugüne kadar mücadeleyi nasıl verdiysek bundan sonraki siyasetimizde öyle vereceğiz” ifadelerini kullandı.