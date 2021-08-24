Ümit Özdağ, partisinin adını ve logosunu paylaştı

Kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ayyıldız Hareketi'ni kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni partisini duyurdu.

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İYİ Parti’nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, geçen Mart ayında partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bağımsız milletvekili olarak çalışmalarını sürdüren Özdağ, bu süreçte Ayyıldız Hareketi adı altında bir siyasi oluşumun kuruculuğunu yaptı.

Hareketi partileşemeye taşıyan Özdağ, bugün sosyal medya hesabından partinin adını ve logosunu paylaştı. Özdağ, logonun görelinin de yer aldığı söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Kanıyla Anadolu’nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan’dan Mustafa Kemal’e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER’i doğuyor…

