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Ümit Uygun hakkında 10 yıla kadar istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullandığı anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan Ümit Uygun hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapma” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:32, 23/02/2021
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Ümit Uygun hakkında 10 yıla kadar istemi

Ümit Uygun'un arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığı anlara ait görüntüler 10 Ocak'ta sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmasını tamamlayan Başsavcılık, Uygun hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapma” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

ALEYNA ÇAKIR SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen'in erkek arkadaşı Ümit Uygun gözaltına alınmış, Uygun, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Esen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. (İHA)

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