Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un gözaltına alındığını duyurdu.

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Ümitcan Uygun’dan sonra ağabeyi Erol Uygun da gözaltına alındı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, şu ifadeleri kullandı:

* Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir.