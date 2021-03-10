Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ümitcan Uygun’un arkadaşı olduğu iddia edilen şahsın bir kadını darbettiği görüntüler tepki çekti

Ankara'da Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu öne sürülen G.Ö.'nün bir kadını darbederken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada tepki topladı. 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği öğrenilen olayla ilgili gözaltına alınan G.Ö.'nün mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldığı belirtildi.

Güncellenme: 00:20, 10/03/2021
HaberlerGündem
Ümitcan Uygun’un arkadaşı olduğu iddia edilen şahsın bir kadını darbettiği görüntüler tepki çekti

Kamuoyunda Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen’in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun’un arkadaşı olduğu iddia edilen G.Ö.’nün, bir kadına şiddet uygularken kaydedilen görüntü sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, G.Ö.’nün yerde yatan kadına hakaret ederek darbettiği görüldü. Söz konusu görüntülerin Twitter’da yayınlanmasının ardından binlerce sosyal medya takipçisi duruma tepki göstererek G.Ö.’nün tutuklanmasını istedi.

MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST BIRAKILDI

Yapılan araştırmada olayın 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği, G.Ö.’nün olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındığı, mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine de G.Ö.’nün serbest bırakıldığı öğrenildi. DHA

İlginizi ÇekebilirAleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un ağabeyine karşı koruma kararı aldırdıAleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un ağabeyine karşı koruma kararı aldırdı
Ankara Polis sosyal medya söz Twitter
Yayınlanma Tarihi:00:18,