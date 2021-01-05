Üniversite öğrencisi yılbaşı partisinde can verdi

Olay, yeni yılın ilk saatlerinde Beşiktaş'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23) yılbaşını arkadaşlarıyla geçirmek için plan yaptı. 2020'nin son günü akşam bir araya gelen arkadaşlar yemek yiyerek eğlendi. Yeni yıla birlikte giren arkadaşlar kutlamalarına devam ederken Deniz Büçkün bir anda yere yığıldı. Genç öğrenci hayatını kaybederken, olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büçkün’ün arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşları, alkol ve uyuşturucu hap alındığı iddiasında bulundu.

UYUŞTURUCU ALINAN ADRES BELİRLENDİ

Uyuşturucu hapları temin ettiği iddia edilen ve olay gecesi evdeki kutlamaya katılan üniversiteli arkadaşları E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ö.'nün ifadelerinde uyuşturucunun Kadıköy'de bir adresten alındığı belirlendi.

‘TORBACI’ TUTUKLANDI

Beşiktaş İlçe ekipleri o şüphelinin peşine düştü. E.Ö.'nün uyuşturucu aldığı kişinin Burak K. olduğunu belirledi. ‘Torbacı’ adı verilen uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen şüpheli düzenlenen baskınla Kadıköy'de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler E.Ö. ve Burak K. adliyeye sevk edildi. E.Ö. “Adli kontrol” şartıyla serbest kalırken Burak K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ADLİ TIP BELİRLEYECEK

Başarılı bir öğrenci olan ve 2012’de il 3’cülüğü alan Büçkün’ün cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Genç öğrencinin, uyuşturucudan mı farklı bir sebeple mi öldüğü Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından kesinleşeceği belirtildi.

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