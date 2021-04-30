Üniversitelerde kişiye özel kadro ilanlarına devam

Üniversitelerde adrese teslim kadro ilanlarını iddialarının sonu gelmiyor. Yükseköğretim Kurumunun üniversitelerde akademik kadrolara yapılan atamalarda liyakati arttırmaya yönelik olarak öğretim üyesi ilanlarında kişiye özel ibarelerin kaldırılmasına yönelik yönetmeliğine rağmen, kişiye özel ilanların devam ettiği belirtiliyor.

İzmir Bakırçay Üniversitesi akademisyenleri, 26 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilana dikkat çekerek, “Bazı bölümlere ait ilanlardaki ek şartlar oldukça spesifik bir şekilde dar çerçevede az sayıda kişiyi tanımlar şekilde ilan edilmiş” dedi.

İŞTE ÖRNEKLER

Tıp fakültesi genelindeki ilanlara bakıldığında ek şart konulmadan herhangi bir kadro ilanının çıkılmadığının görüldüğünü söyleyen akademisyenler,şu örnekleri verdi; “Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalına ait Doçent kadrosu ilanı ek şartlarında ‘Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı olmak. Çocuk ve erişkinde viral hastalıklar, hematolojik malignitelerde febril nötropeni üzerine çalışma yapmış olmak.

Acil Tıp Anabilim Dalına ait bir Dr.Öğr.Üyesi kadro ilanında da ‘Acil sağlık hizmetlerinde koronavirüs pandemisi ve acil ultrasonografi konularında çalışma yapmış olmak' şeklinde belirli bir çalışma konusunu içeren kişiye özel ilan metinleri hazırlanmış.”

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde “Genel Şartlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” deniliyor.