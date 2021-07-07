Unkapanı Kavşağı 31 Temmuz’da açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 13 Mayıs'ta yıkımına başladığı Unkapanı Kavşağı'nı yenileme çalışmaları sürüyor. Tehlike saçan kavşak köprüsü, su baskınları ve tavanının alçak olması nedeniyle sıkışan otobüs ve kamyon haberleri ile gündeme geliyordu. Kavşak, hatalı yapısı dolayısıyla güzergâhtaki trafiği de yoğunlaştırıyordu. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve olası bir depremde yıkılma riski taşıyan Unkapanı Köprüsü'nün yıkımı için trafik sirkülasyonu bir ada oluşturarak sağlandı. Kavşağın kolları geçici olarak kaldırılarak trafik dönel kavşak şekline dönüştürüldü.

YÜZDE 65'İ TAMAM

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, süren çalışmalar hakkında bilgi verdi. Alpay, “Kavşak çalışmamızda şu anda 60-65 mertebesinde devam ediyoruz. Köprünün ayakları bitti. Yan duvarlarda çalışmalar devam ediyor ve 10-15 gün içerisinde de köprü kirişlerini üstüne koyup bayrama kadar aslında betonarme sistemini bitirmiş olacağız. Dolayısıyla 31 Temmuz'da araç trafiğine açmış olacağız köprüyü ve alt aksını” dedi.

AĞAÇLARA ZARAR VERİLMEDİ

İBB, çalışmalar kapsamında kavşak içinde bulunan 29 ağacı zarar görmeden taşıdı. Geri kalan 57'sinin de transplantasyonu ilerleyen süreçte yapılacak. Projede mevcut köprünün yerine 32,50 metre genişliğinde 44 metre uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir köprü yapılacak. Aynı zamanda Cibali'ye kadar tamamlanmış olan Eminönü – Alibeyköy Tramvay hattının Unkapanı bölgesinde 350 metre uzunluğunda alt geçit inşa edilecek.

Böylece yüksekliği yetersiz olan ve teknik ömrünü tamamlayan Unkapanı Kavşağı köprüsü yenilenirken, Alibeyköy – Cibali bölümü hizmete açılmış olan tramvay hattı, Eminönü'ne kadar ulaştırılacak. Tramvay hattı için 350 metre uzunluğunda alt geçit inşa edilmesine 18 Mayıs'ta başlandı. Bu çalışma 2022'de bitirilecek.