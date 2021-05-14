Unkapanı Köprüsü’nün yıkımı tamamlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 günlük tam kapanma sürecini fırsata çevirerek, yıllardır bekletilen önemli bir projeyi daha gerçekleştiriyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve olası bir depremde yıkılma riski taşıyan Unkapanı Köprüsü'nün yıkımı için önce trafik sirkülasyonu bir ada oluşturarak sağlandı. Kavşağın kolları geçici olarak kaldırılarak trafik dönel kavşak şekline dönüştürüldü. Kavşak içinde bulunan 29 ağaç da zarar görmeden taşındı.

13 Mayıs Perşembe günü başlayan yıkım çalışmanın ise 15 Mayıs Cumartesi günü tamamlanması planlanıyor. 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra trafik akışı 3 ay süre ile yeni oluşturulacak olan dönel kavşaktan sağlanacak. Bu süreçte yeni köprülü kavşak imalatı yapılacak ve yağmursuyu ile atık su hatları yenilenecek. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar bu imalatlar tamamlanacak ve kavşak trafiğe açılacak.

YENİ KÖPRÜ TRAMVAYI EMİNÖNÜ’NE ULAŞTIRACAK

“Unkapanı Kavşağı Köprü Yenileme ve Tramvay Alt Geçidi İnşaatı“işi kapsamında mevcut 5 açıklıklı köprü yıkılmasının ardından, 32,50 metre genişliğinde 44 metre uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir köprü yapılacak. Aynı zamanda Cibali'ye kadar tamamlanmış olan Eminönü – Alibeyköy Tramvay hattının Unkapanı bölgesinde 350 metre uzunluğunda alt geçit inşa edilecek.

Böylece yüksekliği yetersiz olan ve teknik ömrünü tamamlayan Unkapanı Kavşağı köprüsü yenilenirken, Alibeyköy – Cibali bölümü hizmete açılmış olan tramvay hattı, Eminönü'ne kadar ulaştırılacak.

Tramvay hattı için 350 metre uzunluğunda alt geçit inşa edilmesine 18 Mayıs'ta başlanacak ve çalışma 31 Temmuz 2022 tarihinde bitirilecek. Bu süreçte 57 ağacın daha transplantasyonu yapılacak.

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