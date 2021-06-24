Ünlü besteci, AKP’ye karşı yürüttüğü 8 yıllık hukuk mücadelesinin sonunu göremedi

Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Bülent Ersoy gibi önemli sanatçılara orkestra şefliği yapan ve bu isimlerin yorumladığı birçok esere imza atan besteci Selçuk Tekay, ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ isimli eserini AKP’nin izinsiz kullandığını ileri sürerek 2014 yılında 50 bin TL’lik tazminat davası açarak telif haklarını istedi.

2002’DEN BERİ AK PARTİ’NİN RESMİ ŞARKISI HALİNE GELDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne Tekay’ın avukatı tarafından açılan davanın dilekçesinde, AK Parti’nin 2002 yılından bu yana şarkısını kongre, miting, grup toplantılarında kullandığı ve şarkının partinin resmi şarkısı haline geldiği belirtildi. Dilekçede, söz ve yazarıyla yapılan telif anlaşmasının Tekay ile de yapılması gerektiği kaydedildi.

AK PARTİ, “REKLAM ŞİRKETİYLE ANLAŞMAMIZ VAR”

AKP ise avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde propaganda sürecinde profesyonel ekiplerle çalıştığını, şarkı reklam ve tanıtımlarda Arter Reklam şirketiyle anlaşma yapıldığını belirtti. AKP, herhangi bir karar verilecek olması halinde tazminat miktarının bu şirkete rücu edilmesini istedi.

“SÖZ YAZARINA TELİF ÖDEDİK”

Söz konusu eserin hiçbir zaman seçim şarkısı olarak kullanılmadığının yer aldığı AKP dilekçesinde, eserin şarkı olarak partinin resmi internet sitesinde dahi yer almadığı, eserin sadece sözlerinin kullanıldığı iddia edildi. Kullanılan sözlerden dolayı da söz yazarı Aşkın Tuna ile telif anlaşmalarının bulunduğu ve istenilen tazminat miktarının fahiş olduğu vurgulanarak, davanın reddi istendi.

REKLAM ŞİRKETİ DAVAYA DAHİL EDİLDİ

Davaya dahil olan Arter Reklam şirketi de mahkemeye sunduğu dilekçesinde bu süreç içerisinde yürütülen reklam faaliyetlerinde şarkının söz yazarı Aşkın Tuna’ya telif ücretinin ödendiğini, AKP tarafından kullanılmayan beste sebebiyle tazminat ödenmesinin hukuka ve adalete aykırı olduğunu ileri sürdü.

ÜÇ AYRI BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN RAPOR ALINDI

Mahkeme dava dosyasını 2014-2015 ve 2016’da ayrı ayrı bilirkişi heyetlerine gönderdi. Bilirkişi raporlarında ortak görüş olarak eserin söz ve bestesinin bir bütün olduğu görüşü yer aldı. İlk bilirkişi raporunda, alenileşmiş şarkıların sadece sözü ya da sadece bestesinin başka bir alanda kullanılmış olması halinde şarkının sözü okunduğunda besteyi, bestesi okunduğunda sözü hatırlatacağına dikkat çekildi.

Bilirkişiler, eserin müziği ile kullanıldığı durumlarda Selçuk Tekay’dan izin alınması gerektiği gibi kalabalıklar önünde müziksiz kullanılması durumunda da Tekay’dan izin alınması gerektiğine vurgu yaptı. Raporda söz yazarı ve besteciye eşit telif ödenmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

AK PARTİ SİYASİ ESER HALİNE GETİRDİ

Eserin AKP tarafından siyasi bir eser haline getirildiğini belirten bilirkişiler, hiçbir ticari markanın siyasi algısı olan esere reklam ve sinema filmlerinde kullanmak istemediğine de dikkat çekti. Bilirkişiler, adeta genel başkanın miting şarkısı haline gelen eserin toplantılarda, “Bizim şarkımız, Türkiye'nin şarkısı, milletimizin şarkısı, bu şarkı andımız oldu” denildiği belirtildi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Bestekar Selçuk Tekay’ın avukatı davasını ıslah ederek istediği tazminat miktarını 600 bin TL’ye çıkartırken, mahkeme 8 Aralık 2016’da davanın reddine karar verdi. Kararda, ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ isimli eserin söz yazarı Aşkın Tuna ile Ak Parti arasında telif anlaşmasının bulunduğunu ve ücretinin de ödendiğini belirtildi. Kararda, AKP, eserin sözlerini bestesi ile birlikte kullanılmadığı kaydedildi. Mahkeme eserin seçim şarkısı olarak da kullanıldığına ilişkin dosyada bir delile ulaşılamadığını belirterek eserin bestecisinin tazminata hak kazanmadığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle davayı reddetti.

DAVA İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI

Selçuk Tekay, avukatı aracılığıyla davayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’ne yapılan başvuru dilekçesinde eserin sözü ve bestesi ile bir bütünlük arz etmesine rağmen izin alınmadığı, bilirkişi raporunda eserin AK Parti tarafından kullanıldığının tespitine rağmen yargılama sürecinde üç bilirkişi heyetinin değiştirildiğine dikkat çekildi. Dilekçede, ret kararının kaldırılarak davanın yeniden görülmesi istendi.

İSTİNAF KARARI BOZDU YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

16. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin sunulan delilleri değerlendirip tartışmadığını, bilirkişi raporlarındaki tespitleri de değerlendirmeksizin soyut gerekçelerle davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya uygun görülmediğini belirtti. 16. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin besteci Selçuk Tekay’ın mali haklarının ihlal edilip edilmediğinin yasa çerçevesinde tartışılarak davanın yeniden görülmesini istedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararının bozulması üzerine davanın yeniden görülmesi üzerine Eylül ayında duruşma günü verdi.

13 HAZİRAN’DA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Müzik sektöründe birçok sanatçının orkestrasında şeflik yapan besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay, 13 Haziran akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti.

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