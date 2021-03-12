Ünlü finansçının, eski sevgilisine çıplak fotoğraflarla ‘şantaj’dan 11 yıl hapsi istendi

Bilgisayar mühendisi ve sanayici I.F., ünlü finans danışmanı Emre Kemal M. ile bir süre duygusal birliktelik yaşadı. Geçtiğimiz yıl nisan ayında, Emre Kemal M.'den psikolojik şiddet, hakaret, kötü eylem gördüğünü belirten genç kadın, dengesiz davranışlar ve başka kadınlarla birlikte olduğu gerekçesiyle sevgilisiyle ilişkisini sonlandırdı. Ayrılığı kabul edemeyen Emre Kemal M.'nin gizlice çekilen uygunsuz görüntüleri ile kendisine şantaj yaptığını iddia eden I.F., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“İFŞA EDERİM”

Şikayet dilekçesinde Emre Kemal M.'nin I.F.'ye karşı sistematik bir şekilde tehdit, şantaj telefonları, e-mailler, telefon mesajları attığı belirtildi. I.F., eski erkek arkadaşının bilgisi ve rızası dışında çekilmiş mahrem, müstehcen görüntü ve videoları ile tehdit ederek, ‘F…buddy’ (Duygusal hisler beslemeksizin yalnızca cinsel birliktelik) olmaması halinde, elindeki görüntüleri başkalarına ifşa etmek ile şantaj yaptığını iddia etti.

“SENİ KORONA GÜNLERİ İÇİN İSTEDİM”

I.F. delil olarak Emre Kemal M.'nin “F…buddy’im olmayı düşün. Video ve resimlerin nereye gideceği belli olmaz. Yanlış yaparsan bu resimler ailene ve valeye bile gider. Seni korona günleri için istedim, aptal, salak, depresif o…” şeklindeki tehdit ve şantaj mesajları savcılık dosyasına sundu.

‘”ŞİKAYETÇİYİM”

Savcılık ifadesinde görüntüleri oturduğu binanın görevlisine bile göndereceğini söylediğini ileri süren I.F., “Bununla beraber cep telefonumdan arayarak tehdit hakaret ve şantaj içeren sözler söyledi. Oturduğum binaya gelerek evime çıkmasına güvenlik izin vermemiştir. Hakaret şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçlarından şikayetçiyim” dedi.

“ESKİ SEVGİLİM GÖNDERMİŞ”

Emre Kemal M. ise savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek, “Kendisini 4-5 yıldır tanırım. İnişli çıkışlı, ayrılıp barıştığımız bir ilişkimiz oldu. Bu e-postalar ve mesajlar telefonumdan ve mail hesabımdan gönderilmiştir. Eski kız arkadaşım Marie’nin kıskançlık nedeniyle gönderdiğini öğrendim” dedi. Marie'nin Fransa’da yaşadığını, Türkçe konuşmayı ve yazmayı bildiğini belirten Emre Kemal M., “I.F. şikayetçi olduğu müstehcen görüntülerin tamamını ilişkimiz süresince kendisi, kendi evinde çekerek bana göndermiştir” dedi.

11 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık Emre Kemal M.'nin, sevgili oldukları I.F. ile duygusal ilişkilerini bitirmelerinden sonra çok sayıda mesaj ve e-posta gönderdiğini, ayrılmalarına rağmen kendisiyle cinsel ilişkiye girmemesi halinde elinde bulundurduğunu iddia ettiği bazı videoları yaymakla tehdit ettiği gerekçesiyle, şantaj suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İKİ İDDİANAME BİRLEŞTİRİLDİ

Savcılık, tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçlarından tarafları uzlaştırma bürosuna gönderdi. Ancak taraflar uzlaşmayınca Emre Kemal M. hakkında bu suçlardan ikinci bir iddianame düzenlendi. İki iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi. Hakkında 3 buçuk yıldan 11 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istenen Emre Kemal M. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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