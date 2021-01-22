Ünlü markaları taklit etmişler… Milyonlarca liralık sahte saat yakalandı

Operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Fatih Kapalı Çarşı'da yurt dışından getirilen kaçak saatlerin satıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Kapalıçarşı'da 3 iş yerinde satıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda bin 539 faturasız saat ve 67 gözlük ele geçirildi.

BİNLERCE DOLARLIK SAATLER 300 DOLAR

Ele geçirilen saatlerin yüksek kaliteli imitasyon ürün olduğu belirtildi. Ünlü markalara ait tanesi 10 binlerce doları bulan saatlerin 300 ila bin dolar arasında satıldığı öğrenildi.

3 MİLYON LİRA

Ele geçirilen saatlerin toplam değerinin 3 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

20 BİN SAAT

Kaçakçılık ekiplerince son 1 ayda düzenlenen 3 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak saat sayısının 20 bine ulaştığı gözlük sayısının ise 12 bin olduğu belirtildi.