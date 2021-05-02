Ünlü olmak için yoldan geçenleri dövüp, videoya çekiyorlar

Olay, 29 Nisan günü Konak ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınındaki parkta meydana geldi. İddiaya göre İ.E. (14) ve H.K. (14) isimli kız çocukları, yürüyüş yapmak için parka çıktı. Parkta kendilerine yaklaşan iki kız çocuğu, ‘Ne bakıyorsun?’ diyerek bir anda kendilerine saldırdı. İki çocuk İ.E. ve H.K.’yi öldüresiye döverken, o esnada üç erkek çocuk da o anları videoya çekmeye başladı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca İ.E. ve H.K.’yi darp eden grup, polise yapılan ihbarın ardından olay yerinden uzaklaştı. Darp edilen çocukların aileleri, çocukları için tedavi gördüğü hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte saldırganlar hakkında şikayetçi olurken, grupta yer alanları tanıyan bir başka çocuk ise saldırganların bilerek ve isteyerek kavga ettiklerini, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak fenomen olmak istediklerini öne sürdü.

Olayın emniyete bildirildiğini öğrenen saldırgan kız çocuklarının İ.E. ve H.K.’ye sosyal medya üzerinden mesaj atarak özür diledikleri ve daha sonra videolarla birlikte sosyal medya hesabını sildikleri öğrenildi.

Saldırgan şahısları sosyal medya üzerinden tanıdığını söyleyen İ.E. ve H.K.’nin arkadaşı B.Ö., “Bunlar kendilerinden güçsüz olan insanlara sataşıp kavga ettikleri anı sosyal medyada paylaşarak ünlü olmaya çalışıyorlar. Daha önce kendi sosyal medya hesaplarında yaklaşık 20 tane bu tarz video vardı ama bu olaydan dolayı arkadaşımın ailesi şikayetçi olunca bu videoları kaldırmışlar” dedi.

İ.E. ve H.K.’nin ailesinin saldırgan çocuklar hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından Çocuk Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)