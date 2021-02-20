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Ünlü popçu Serpil Barlas hayatını kaybetti

TÜRK pop müziğinin yıldızlarından Serpil Barlas hayatını kaybetti. Barlas, özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı.

Güncellenme: 23:58, 20/02/2021
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Ünlü popçu Serpil Barlas hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Barlas’ın dün gece saat 23.00 sularında, Beşiktaş’taki evinde akşam yemeğinin ardından kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Serpil Barlas’ın cenazesi, 22 Şubat Pazartesi günü Feriköy Mezarlığı’nda anneannesi Macide Balkış’ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek.

YENİ BİR SINGLE HAZIRLIYORDU

Barlas, özellikle 1980’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı.

Uzun yıllardır Amerika’da yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına orada devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk Sanat Müziği’nin assolistlerinden Aysel İpar’ın da kızıydı. Son olarak bir single hazırlıkları içinde olan sanatçı, Nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu.

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Yayınlanma Tarihi:23:56,