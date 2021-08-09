Üsküdar’da 1.5 milyon liralık sahte vitamin ve ilaç kürleri ele geçirildi

İstanbul Üsküdar'da polis ekipleri, sahte vitamin ve destekleyici kür ürünlerinin üretildiği belirlenen iş yerine ve deposuna baskın düzenledi. 5 kişi gözaltına alınırken, piyasaya sürülmeye hazır yaklaşık 10 bin adet ürün ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin 1 buçuk milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 20 gün süren fiziki ve teknik takip sonucu Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir apartmanın alt katında sahte vitamin ilaçları üretildiği ve bu ürünlerin bir klinikte hastalara uygulandığı tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polislerin depoda yaptıkları aramada 10 bin adet satışa hazır ürün ile bu ürünlere ait çok sayıda etiket, kutu ve paketleme cihazı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 buçuk milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Ekipler, ilaçların uygulandığı belirtilen klinikte de yaptığı aramalar sonrasında 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. DHA