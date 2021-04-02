Usta: AKP’nin en iyi yaptığı şey; hata yapmak

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son olarak Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile görevden alınmasının ardından Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının çok yüksek seviyelerde olduğunu belirten Usta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin de 31 Mart itibarile sona ermesinin yanlış olduğunu anımsattı.

KÇÖ'nün devam etmesi gerektiğini savunan Usta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve bakanlara çağrıda bulundu.

“MADEM YÜKSEK FAİZ DEVAM EDECEKTİ AĞBAL NEDEN GÖREVDEN ALINDI?”

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” sözlerini değerlendiren Usta şunları söyledi:

* Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra sorduğumuz soruyu tekrarlıyoruz. Madem yüksek faiz politikası devam edecekti Merkez Bankası önceki başkanı neden görevden alındı? Bu ani başkan değişikliğinin piyasalar üzerinde bir kısım etkisi oldu.

*Türk Lirası yüzde 15 değer kaybetti. Yüzde 19 faiz aslında Türkiye için yüksek bir faiz gibi dururken şimdi artık yetersiz kalan bir faiz haline geldi. Türk Lirası’ndaki değer kaybının önümüzdeki aylarda enflasyon üzerinde 2,3 puan etki edeceğini de biliyoruz.

“AKP'NİN EN FAZLA EN İYİ YAPTIĞI ŞEY HATA YAPMAK”

* AKP'nin Mart ayındaki labeleb kongrelerinin salgını olumsuz yönde etkilediğine değinen Usta, “Türkiye'de de salgın aldı başını gitti. 170'i aşan bir vefat var.

* Dolayısıyla salgının bu kadar artmasından kaynaklanacak tedbirler şu anda uygulamaya konuldu ve önümüzdeki günlerde belki de bu tedbirler arttırılacak. Bunun da ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olacak, bunu da görmemiz gerekiyor. AKP'nin en fazla en iyi yaptığı şey; hata yapmak. En iyi yaptığı şey yanlış yapmak.

*Bütün yanlışları üst üste yapa yapa Türkiye'yi bugünkü içinden çıkılmaz duruma getirdi. Salgın açısından da böyle ekonomi açısından da böyle.

“1 MİLYON 300 BİN KİŞİ BİR ŞEKİLDE İŞSİZ KALACAK”

Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart itibariyle sona erdiğini ifade eden Usta bunun sonucunda 1 milyon 300 bin kişinin işsiz kalabileceğini söyledi. Hükümete KÇÖ'nün devam etmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunan Usta şunları söyledi:

* Yanlışlar yapılmaya da devam ediyor. Biliyorsunuz 31 Mart tarihinde Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) sona erdi. Biz de defalarca dile getirdik, KÇÖ'nün 1,2 ay değil yıl sonuna kadar hatta salgın bitimine kadar uzaltılması gerekir şeklinde düşüncelerimizi ifade etmiştik.

* Fakat Sayın Erdoğan ve ekibi hiçbir şekilde hiç kimsenin sözünü dinlemediği için tabi kendi bildikleri, kendi akılları da doğruyu bulmaya yetmediği için Türkiye zaten bu sıkıntıya giriyor. Yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi bu ülkede Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanıyor.

* Şimdi siz ekonomide bütün sıkıntılar artarak devam ederken bir yandan salgın devam ederken, diğer yandan firmaların durumu her geçen gün kötüyken artık küçüğünden büyüğüne bütün KOBİ'lerimiz, işletmelerimiz, esnafımız iflasla karşı karşıyayken ücretini ödeyecek durumu yokken KÇÖ'nün kaldırılması hiçbir şekilde kabul edilemez.

* Buradan Sayın Erdoğan ve kabinesine bir kez daha çağrı yapıyoruz, bu hatadan dönün 1 milyon 300 bin kişi bir şekilde bu insanlar işsiz kalacak. Bunu görmek gerekiyor.

* Zaten salgından olumsuz etkilenmeyen firmalar bundan faydalanmıyordu, bundan daha çok faydalanan küçük firmalar, küçük işletmelerdi. KÇÖ kaldırılınca bu insanlar çok daha düşük bir gelir olan günlük 47 lira olan nakdi ücret desteğine geçecekler bu paralarla geçinmek mümkün değil.

* Aylık bin 400 lirayla kim nasıl geçinebilir? Böyle bir insafsızlık olabilir mi? Dolayısıyla KÇÖ mutlak suretle yeniden getirilmelidir.

“HÜKÜMET ÜST GELİR GRUPLARINA KIYAK YAPMAYA DEVAM EDİYOR”

KÇÖ'nün 31 Mart itibariyle sona ermesinin yanında üst gelir gruplarına teşviklerin devam ettiğini belirten Erhan Usta , “Garibana bunu uygun gören, garibanın hakkını korumayan hükümet ama diğer taraftan üst gelir gruplarına da kıyak yapmaya devam ediyor. Dün bir kararname çıktı ve bu kararnamede mevduat faiz gelirlerinde bir kısım vergi avantajları vardı bunun süresi de 31 Mart'ta bitiyordu bunun süresi uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği uzatılmadı KOBİ'lere destek verilmedi veya çalışanların mağduriyetini önleyecek uzatma yapılmadı ancak üst gelir gruplarına faiz geliri elde edenlere sıfırlanan vergiler devam etti. Böyle bir insaf olamaz. Asgari ücretten yüzde 15'den başlayarak Ağustos ayında yüzde 20 alan Ak Parti hükümeti üst gelir gruplarının geliri olan faizden hiç vergi almayacağını kararını uzattı” sözlerini kaydetti.