Usta sanatçılara istenen cezaya böyle tepki gösterdiler: Adalet uzaya gidiyor

Usta sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Gezen ve Akpınar'ın 4’er yıl 8’er aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Hukuk reformu konuşulurken bu cezanın gündeme gelmesi siyasetçilerin de tepkisini çekti.

“HUKUKTA BİN KEZ REFORM YAPSANIZ NE OLUR?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Müjdat Gezen 78 yaşında. Metin Akpınar 80 yaşında. Her ikisi de Türkiye'nin yetiştirdiği en saygın sanatçılar arasında. Her ikisi hakkında, “Cumhurbaşkanı'na hakaret”ten 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Zihniyet bu olduktan sonra, hukukta 1000 kez reform yapsanız ne olur?” diyerek istenen cezaya tepkisini dile getirdi.

“HANİ KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİ?”

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ise, “Cumhurbaşkanı muhalif gördüğü herkese “Haddini Bil” derken eleştirmiş olacak…Ama aynı kelimeyi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar söyleyince hakaret etmiş olacak öyle mi! Hani kanun önünde herkes eşitti? Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yanındayız” ifadelerini paylaştı.

“TARİH BUNLARI UNUTMAYACAK”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Milyonların kalbine taht kuran iki büyük usta Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Tarih bunları unutmayacak! Yanınızdayız…” mesajını paylaştı.

“DEMİREL, ÖZAL, ECEVİT, ERBAKAN’I HİCVETMİŞLERDİ…”

SÖZCÜ gazetesinin usta yazarı Uğur Dündar, “Bugün yapılan duruşmada savcı, tiyatromuzun büyük mizah ustaları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 4’er yıl hapsini istedi. Değerli sanatçılar yıllarca merhum Demirel, Özal, Ecevit ve Erbakan’ı hicvetmişler, ama hiçbiri davacı olmamıştı” hatırlatmasını yaparak tepkisini paylaştı.

UZAYA GİDEN İLK TÜRKÜ OYNAMIŞTI

Bazı sosyal medya kullanıcıları Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın rol aldığı 70’li yıllardaki ‘Astronot Niyazi’ kabare oyununu hatırlatarak, 2023 uzay programına atıfta bulundu. ‘Adalet uzaya gidiyor’ yorumları yapıldı.

TRT’de de yayınlanan ‘Astronot Niyazi’, ilk kez Ay’a giden Türkü konu alıyordu. Haldun Taner ve Zeki Alasya’nın yazdığı oyunda Astronot Niyazi karakterini Metin Akpınar canlandırıyordu.

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