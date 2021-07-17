Usta yazarlara hakaret eden eski AKP’li başkana dava

AKP eski Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Çelebi Altuntaş, 2017’deTwitter hesabından usta yazarlar Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil ile usta sanatçı Müjdat Gezen için, “Aşağılık bir o…. doğmuş olmanın gereğini fazlasıyla yapıyorsunuz” diye küfür ve hakeret içerikli paylaşım yaptı.

Gelen tepkilere aldırış etmeyen Altuntaş, hakaretlerini “milli hesap” olarak işaretli “yeşil toplu” Twitter hesabından 3 yıl sonra da attığı tweetlerle sürdürdü. Hakaret içerikli paylaşımını, “Padişah torunlarına yapılan saldırılardan dolayı” yazdığını öne sürerek “Kendinize gelince nasıl da havlıyorsunuz” diyen Altuntaş, diğer paylaşımında ise “Sizden korkan sizin gibi olsun, Ne ceza verilirse benim için şereftir” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ yazarları Dündar, Özdil ile sanatçı Gezen, avukatları Celal Ülgen aracılığıyla Altuntaş hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

‘ÖLMÜŞ ANNELERİNİ HEDEF ALARAK…'

Suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheli somut olaydaki hakaretini müvekkillerimizi ve ölmüş annelerini hedef alarak aleni bir şekilde ve müvekkillerimizin siyasi, sosyal ve felsefi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından ötürü işlemiştir” ifadelerine yer verildi.

Şüphelinin yeni paylaşımlarla hakaretlerini sürdürdüğü belirtilen dilekçede, “Müvekkillerimiz ömürlerini bilim, basın, yayın ve sanata adamış kişiler olarak ülkemizde fazlasıyla sevilen, takip edilen, görüş ve düşünceleri önem arz eden kimselerdir. İnternet ortamı gibi milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir mecrada müvekkillerimizin adeta hedef gösterilerek böylesi bir hakarete maruz bırakılması hoş görülemez” denilerek, şüphelinin cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Suç duyurusunun ardından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İfadesinde, mühendis olduğunu belirten Çelebi Altuntaş, bu paylaşımı Cumhurbaşkanı ve ailesi ile devlet büyüklerine kıymet verdiği, Osmanlı Devleti ailesine ve en son Sultan Abdülhamit Han'ın torununa televizyon kanalında ‘hakaret etmelerinden’ dolayı yazdığını öne sürdü. İfadesinde, paylaşımının hakaret içermediğini, benzetme amaçlı paylaşım yaptığını, paylaşım yapalı 3 yıl olduğunu ve paylaşımını silmeyi unuttuğunu söyledi.

İddianamede, Çelebi Altuntaş'ın müştekiler Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'e hakaret ettiğinin sabit görüldüğü belirtilerek, “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

BASİT YARGILAMA USULÜ UYGULANACAK

İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensip zaptında, basit yargılama usulü uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceğini belirtti.

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