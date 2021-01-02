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Üstüne kuma getirildiğini öğrenen kadın kocasını bıçakladı

Diyarbakır’da S.Ş. (46) adlı kadın üzerine kuma getiren eşi M.Ş.’yi (43) çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

Güncellenme: 14:58, 02/01/2021
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Üstüne kuma getirildiğini öğrenen kadın kocasını bıçakladı

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir sitede sabah saatlerinde S.Ş., kocası M.Ş. ile üzerine kuma getirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle S.Ş., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı haldeki M.Ş., hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.Ş., gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

S.Ş., ilk ifadesinde, eşi ile üzerine kuma getirdiği için tartıştığını, tartışma sırasında da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığını söyledi. (İHA)

Diyarbakır Kadın Polis Sağlık