Utanç değil madalya

Montrö tartışmaları ve “cüppeli amiral” hakkında 4 Nisan'da yaptıkları ortak bildiriye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra şehir dışına çıkmama şartıyla serbest bırakılan emekli amiral Türker Ertürk, Tele1'de Merdan Yanardağ'ın programına konuk oldu. Canlı yayına elektronik kelepçe ile çıkan emekli Amiral Türker Ertürk, “Türk halkı görsün” dedi ve kelepçeyi gösterdi. Ertürk programda şunları söyledi: “Sol ayağımda elektronik kelepçe var. 31 yıl bu vatana hizmet vermenin karşılığı elektronik kelepçe. Esasında böyle bir yargı kararı da yok. Bu bir idari uygulama. Kaçma şüphemiz var mı? Yok. Muhtemelen bakan tarafından emir verilmiştir. Bize elektronik kelepçe takıldı. Bunu da Türk halkı görsün. Bu benim için utanç vesilesi değil bu benim için gerçekten madalya.”

BEN GAZİ TORUNUYUM

“31 yıl sıkı sadakat ile hizmet etmişim, Harp Okulu komutanlığı yapmışım aynı zamanda bir İstiklal Savaşı gazisinin torunuyum. Derler ya bazen Ramazan'dayız da şimdi, ‘Seni Allah'a havale ediyorum' diye, ben de iktidarı millete havale ediyorum. Tereddüt etmeden imzaladım. Orada benim iki kelimelik tek cümlem var; ‘Katılıyorum, imzalıyorum' Bunun dışında hiçkimse ile muhaberatım yok. Bunu realiteyi anlatmak açısından söylüyorum. Eğer siz darbe karşıtıysanız ve Montrö hassasiyetiniz varsa o zaman amaç gündemi kapatmak. Doğru bir iş olmamıştır.”