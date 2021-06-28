Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kızın ifadeleri kan dondurdu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki E.N.O., üvey annesi Z.O.’yu İngiliz anahtarıyla darp ettikten sonra bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

Daha sonra E.N.O., polis ekiplerince İstanbul Silivri’de yakalandı. Emniyete götürülen E.N.O.’nun psikolog nezaretinde ifadesi alındı. 13 yaşındaki kızın ifadesi ise kan dondurdu.

BİR YILDIR PLAN YAPIYORMUŞ

E.N.O. verdiği ifadelerde üvey annesini sevmediğini, öldürmek için 1 yıldır plan yaptığını ve olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını aldığını, üvey annesinin başına vurduktan sonra bıçaklayarak evden çıktığını itiraf etti.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O. üvey annesini kasten öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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