Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uyarı notu sonrası Bakan Soylu’dan Twitter kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" paylaşımına Twitter'ın ‘nefret içerikli' uyarı notu eklemesinin ardından Telegram hesabını aktif şekilde kullanacağını açıkladı.

Güncellenme: 20:11, 02/02/2021
Haberler Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullandığı paylaşımına Twitter tarafından ‘nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği’ notu düşülmüştü.

“TELEGRAM HESABIMI AKTİF ŞEKİLDE KULLANACAĞIM”

Bakan Soylu da konuyla ilgili Telegram hesabından açıklama yaptı.

Soylu, şunları söyledi:

* Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi? Bizim kutsalımıza Kabe’mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LGBTİ sapkınların kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemelerini tembihle söylediğimiz twite sansür getirdi.

* Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım.

İlginizi ÇekebilirBakan Soylu'ya Twitter'dan 'nefret içerikli' uyarısıBakan Soylu'ya Twitter'dan 'nefret içerikli' uyarısı
Boğaziçi Üniversitesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter