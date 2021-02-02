Uyarı notu sonrası Bakan Soylu’dan Twitter kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullandığı paylaşımına Twitter tarafından ‘nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği’ notu düşülmüştü.

“TELEGRAM HESABIMI AKTİF ŞEKİLDE KULLANACAĞIM”

Bakan Soylu da konuyla ilgili Telegram hesabından açıklama yaptı.

Soylu, şunları söyledi:

* Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi? Bizim kutsalımıza Kabe’mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LGBTİ sapkınların kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemelerini tembihle söylediğimiz twite sansür getirdi.

* Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım.