Uyarılara rağmen kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Edirne’de Çavuşbey Mahallesi’nde kavga ihbarı alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti. Olay yerine gelen ekipler, herhangi bir kavgaya rastlamadı.

Bu sırada mahallede inceleme yapan ekipler kavgaya karışıp, havaya ateş ettiği iddia edilen 2 şüphelinin plakasız motosikletle kaçtığını gördü.

TÜM UYARILARA RAĞMEN KAÇMAYI SÜRDÜRDÜLER

Ekiplerin, kaçan motosikletin peşine düşmesiyle şüpheli ve polis arasında kovalamaca başladı. Tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdüren şüpheliler, yaklaşık 7 kilometrelik kovalamacanın ardından İl Özel İdaresi kavşağında yakaladı.

Yere yatırılıp ters kelepçeye gözaltına alınan 2 şüpheli, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve motosiklette yaptığı aramada, herhangi bir silaha rastlamadı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA