Uydu görüntüsünde dikkat çeken Türkiye detayı

Son günlerde Türkiye’de etkisini arttıran kar yağışı uydu görüntülerine de yansıdı. Meteoroloji uzmanı Melik Ahmet Taştan, sosyal medya hesabından yayınladığı haritayla birlikte önemli bilgiler paylaştı. Taştan, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün ülkemizde genel olarak bulut olmaması nedeniyle, uydu görüntülerinde kar örtüsü (kırmızı renk) çok net belli oluyor. Marmara’nın güney ve doğusunda yer yer çok iyi örtü var hala.”

Baraj doluluk oranlarına da değinen Taştan, “İstanbul’da yağış olmamasına rağmen eriyen karlar da her gün baraj doluluk oranını arttırıyor” dedi.