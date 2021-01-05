Üye sayısını artırıp ceplerini doldurdular

Sayıştay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığ (TOKİ) 2019 yılı denetim raporunu TBMM'ye sundu. Raporda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ ortaklığı ile 2004'te kurulan TOBAŞ A.Ş.'de yönetim kurulu üye sayısının ‘Üyelere mali katkı sağlamak' amacıyla artırıldığı açıklandı. TOBAŞ A.Ş.'de 2008'de 6 olan yönetim kurulu üye sayısı, 2014'te 14'e çıkarıldı. Sayıştay raporunda, “Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 7 bin lira, üyelerine ise aylık 6 bin lira ödenmesi kararlaştırılmıştır. Yönetim kurulu üye sayısının 14 olarak tespit edilmesinde, işletmecilik ilkelerinden çok üyelere ek mali katkı sağlanmasının ön planda olduğu görülmektedir” denildi.

FAZLA ÖDEME YAPILDI

Raporda, bazı ihalelerde mükerrer, yapımından vazgeçilen işler için ise fazladan ödeme yapıldığı belirlendi. Fazla ödeme tutarı, 24 milyon 384 bin TL.