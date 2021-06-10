‘Uygunsuz kıyafet’ tartışması cezasız kaldı

İstanbul Beşiktaş’taki Maçka Parkı'na 29 Temmuz 2017 tarihinde arkadaşıyla birlikte giden Çağla Köse’ye, parkın güvenlik görevlisi olan Savaş İlter’in, “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” diyerek hakaret ettiği iddia edilmişti. Köse'nin de, bu sözler üzerine, “Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?” diyerek karşılık verdiği ileri sürülmüştü.

KARŞILIKLI ‘HAKARET' DAVASI AÇMIŞLARDI



İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından karşılıklı olarak birbirlerine dava açmışlardı. Güvenlik görevlisi Savaş İlter'in, ‘Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi, Çağla Köse'nin ise, ‘Kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapsi talep edilmişti.

ÖNCEKİ KARAR İSTİNAF TARAFINDAN BOZULMUŞTU

Mahkeme, daha önce davada kararını açıklamış, ancak karar İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuştu. İstinaf tarafından bozulan kararda mahkeme, Savaş İlter’i, ‘Hakaret' suçundan 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırmış, hükmün açıklanmasını ise geri bırakmıştı. Çağla Köse hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

“SUÇSUZUM ŞİKAYETİM DEVAM ETMEKTEDİR”

Bugün görülen duruşmada savunma yapan Çağla Köse, “O gün gerçekten çok üzgündüm. Söylediğim sözün hakaret olduğunu da düşünmüyorum. Bu nedenle suçsuzum. Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor, ancak kesinlikle böyle bir durum yoktur. İstediği şeyi benden kibarca rica etse bu durumlar olmazdı. Öncelikle beraatıma karar verilmesini istiyorum. Mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Savaş İlter ise mütalaaya karşı savunmasında, “Ben beraatımı istiyorum. Karşı tarafın da ceza almasını istiyorum” dedi.

İLTER’E BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, Savaş İlter'in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatına karar verdi. Mahkeme, Köse'nin ise hakaret sözünün, haksız bir fiile tepki olarak söylediğinin anlaşıldığını kaydederek, ceza verilmesine yer olmadığını hükmetti.