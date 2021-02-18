Uyurken ağabeyinin altında kalan bebek hayatını kaybetti

Suriye'deki iç savaştan 7 yıl önce kaçıp Türkiye'ye sığınan Gasibe ailesi Adana'nın Yüreğir ilçesine yerleşti. Anne Nura Gasibe, çocukları 2 yaşındaki Selim Gasibe, 4 yaşındaki Ahmet Gasibe ve 3 aylık Abdülselam ile birlikte yer yatağında yattı. Yan yana yatan çocuklardan Selim uyku sırasında 3 aylık kardeşi Abdülselam'ın üzerine yattı.

Anne Nura, sabah kalktığında oğlu Selim'in kardeşi Abdülselam'ın üzerinde yattığını görünce Selim'i kaldırdı. Ancak, ağabeyinin altında kalan Abdülselam'ın nefes almadığını fark edince komşularının yardımıyla ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri, minik Abdülselam'ı Adana Şehir Hastanesine götürdü. Hastaneye getirildiğinde nefessiz kalıp boğularak öldüğü belirlenen minik Abdülselam doktorların tüm müdahalesine rağmen tekrar yaşatılamadı.

Yasa gereği kardeşinin ölümüne bilmeden neden olan 2 yaşındaki Selim'in yaşı 12'den küçük olduğu için hakkında işlem yapılmadı. Polis, anne ve babayı polis merkezine götürerek olayla ilgili ifadelerini aldı.

Minik Abdülselam'ın cenazesi, ölüm nedenini belirlenmesi için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip toprağa verildi. Minik bebeğin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.