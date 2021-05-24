Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uyuşturucu baskınında ‘Sihirli mantar’ ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine karşı çalışma yapan polis ekipleri, 17-22 Mayıs tarihleri arasında, 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, metamfetamin, sihirli mantar ve çok sayıda silah ele geçirildi. Zanlıların kavanozlarda nohutla mayalayarak sihirli mantar üretmek için misel hazırladıkları görüldü.

Habip ATAM
Güncellenme: 13:10, 24/05/2021
HaberlerGündem
Uyuşturucu baskınında ‘Sihirli mantar’ ele geçirildi

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş, Kartal ve Üsküdar’da düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 586 gram metamfetamin, 247 gram eroin, 170 gram sihirli mantar (Magic Mushroom) ele geçirildi.

Foto: SÖZCÜ / Baskında farklı çap ve modelde çok sayıda silah ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH

Polisin baskın düzenlediği bir adreste uyuşturucunun yanı sıra kurusıkıdan gerçek mermi hale getirilmiş 6 tabanca, 5 adet uzi tipi kuru sıkı silah, 11 av tüfeği ve 145 mermi bulundu.

Foto: SÖZCÜ / Nohutla mayalanarak elde edilen miselle üretilen sihirli mantar.

SİHİRLİ MANTAR

Operasyonlar kapsamında 34 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Esenyurt’taki adreste ele geçirilen sihirli mantarlar dikkat çekerken, şüphelilerin kavanozlar içerisinde nohutla mayalama yöntemiyle “Misel” üretmeye çalıştıkları belirtildi.

Halüsinasyon etkisi bulunan sihirli mantar üretmek için hazırlanan miselleri, saklama kapları içerisindeki toprağa atarak yeni ürün elde etmeyi hedefleyen 3 şüphelinin de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.