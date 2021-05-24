Uyuşturucu baskınında ‘Sihirli mantar’ ele geçirildi

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş, Kartal ve Üsküdar’da düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 586 gram metamfetamin, 247 gram eroin, 170 gram sihirli mantar (Magic Mushroom) ele geçirildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH
Polisin baskın düzenlediği bir adreste uyuşturucunun yanı sıra kurusıkıdan gerçek mermi hale getirilmiş 6 tabanca, 5 adet uzi tipi kuru sıkı silah, 11 av tüfeği ve 145 mermi bulundu.
SİHİRLİ MANTAR
Operasyonlar kapsamında 34 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Esenyurt’taki adreste ele geçirilen sihirli mantarlar dikkat çekerken, şüphelilerin kavanozlar içerisinde nohutla mayalama yöntemiyle “Misel” üretmeye çalıştıkları belirtildi.
Halüsinasyon etkisi bulunan sihirli mantar üretmek için hazırlanan miselleri, saklama kapları içerisindeki toprağa atarak yeni ürün elde etmeyi hedefleyen 3 şüphelinin de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.