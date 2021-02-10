Uyuşturucu madde ile yakalanan uzman çavuş gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği ekipleri, uzman jandarma olduğu öğrenilen bir kişinin otomobiline yaptığı operasyonda Josua isimli uyuşturucu köpeği ile birlikte arama yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Aramada, bir süre önce tayini Denizli'nin Dinar ilçe Jandarma Komutanlığı'na çıktığı belirlenen uzman çavuş M.A.B.’nin çantasında bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.B. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü Komutan lakaplı M.A.B.’nin ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.