Uyuşturucu parası bulmak için hırsızlık yaptı 13 yıl ceza aldı

Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dört ay önce yargılandığı davadan 13 yıl hapis cezası alan 20 yaşındaki Sinan A'yı akrabasının evinde yakaladı.

2015 yılında üç ayrı hırsızlık olayına karışan ve yargılaması birkaç ay önce sona eren Sinan A. hakkında hapis kararı verildikten sonra ortadan kayboldu. Sinan A'nın bulunması için çalışma başlatan JASAT, Pamukkale ilçesinde bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Eve yapılan baskınla gözaltına alınan Sinan A. yeniden adliyeye sevk edildi.

20 yaşında olmasına rağmen 13 yıl ceza alan Sinan A'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu parası bulabilmek için hırsızlık yaptığı ileri sürüldü. Cinsel istismar suçu ile de yargılanan Sinan A.'nın uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra hayatının değiştiği ve suça karıştığı öğrenildi.